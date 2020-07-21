Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik. Yani enerjide de artık Türkiye muhtaç olmaktan çıkmıştır ve çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik. Yani enerjide de artık Türkiye muhtaç olmaktan çıkmıştır ve çıkıyor." Kaynak: AA