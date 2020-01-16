Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (4)

16.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na iştirak ederek katılımcılara hitap etti.

Ulaştırma ve altyapı hizmetlerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, bu konuların hükümetlerinin en başarılı hizmet alanlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin her noktasına hızlı, konforlu ve güvenli şekilde erişilebilmesini sağlamak için 17 yılda 750 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 21 bin 64 kilometre ilaveyle 27 bin 165 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 1346 kilometre ilaveyle 3060 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

Geçmişteki yolların durumunu anımsatan Erdoğan, Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını, sonrasında yapılanların tamamının kendilerine ait olduğunu anlattı. Erdoğan, yolları sadece duble yapmadıklarını, bazı yerlerde üç gidiş üç geliş, bazı yerlerde de dört gidiş dört geliş yaptıklarını, otoyollarla da yolların bir kısmını çok daha güçlendireceklerini aktardı. Bazı yerleri de özellikle viyadük ve geçişlerini çevre düzenlemesi yaparak çok daha güzel hale getireceklerini ifade eden Erdoğan, "Çünkü Türkiye başka bir ülke, yollarımız bambaşka yollar, bunu dünyaya göstereceğiz." dedi.

Bu yolların Türkiye'deki trafiğin 2019 sonu itibarıyla yüzde 82'sine hizmet verdiğini aktaran Erdoğan, "Yol, unutmayalım medeniyettir. Su, medeniyettir. Eğer medeniyseniz yolunuz, suyunuz olacak. Eğer bunlar yoksa medenilikten kimse bahsetmesin." değerlendirmesinde bulundu.

"Trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 71 azaldı"

Araç sayısındaki ve trafik hareketliliğindeki yüksek artışa rağmen, bölünmüş yollar sayesinde trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısının yüzde 71 azaldığını vurgulayan Erdoğan, bu sayıyı daha da azaltmak için her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol projeleri kapsamında dikimi yapılan ağaç sayısının 68 milyonu aştığına dikkati çekerek bu kapsamda geçen aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile 11 milyon fidan dikimi yaptıklarını ve bizzat dikim törenine katıldığını anımsattı. Türkiye'nin ticaret ve turizm merkezlerini birbirine bağlayan 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nu da geçtiğimiz yıl hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, bu sayede İstanbul-İzmir arasının 8 saatten 3,5 saate, Bursa'nın 1 saate, Eskişehir'in de 2-2,5 saate düştüğünü söyledi. Burada da viyadüklerdeki çevre düzenlemesini yaparak yol güzergahını çok daha farklı hale getireceklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İzmir'i Çandarlı limanına bağlayan yaklaşık 96 kilometre uzunluğundaki otoyolun 90,5 kilometrelik bölümünü geçtiğimiz ekim ayında hizmete sunmuştuk.

Kalan kısmı da önümüzdeki günlerde trafiğe açıyoruz.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerindeki kalan kısımları da yine önümüzdeki aylarda hizmete sunuyoruz. Karayollarımızın üzerindeki tünellerin sayısını 298 ilaveyle 381'e, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 500 kilometreye yükselttik. Hep diyorum ya biz aynen bu dağları delerek yolumuza devam edeceğiz. Bunları yapmadan zaten maksudumuza ulaşamayız."

"Kanal İstanbul Projesi'ni çok yakında başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'da toplamda 23 kilometre uzunluğunda 92 köprü, viyadük ve kavşağı bitirmeyi hedeflediklerini, verdikleri talimatla bunu çok daha farklı bir hale getireceklerini anlattı. Bu hedeflerin de ötesine geçerek 40 kilometre uzunluğa sahip 171 köprü, viyadük ve kavşağı tamamlayıp hizmete açtıklarına işaret eden Erdoğan, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Ovit Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu gibi mega projelere yenilerini eklediklerini vurguladı.

Bu çerçevede Türkiye'nin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal İstanbul Projesi'ni de çok yakında başlatacaklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Yarım asır önce, 'Boğaziçi Köprüsü, İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir.' diyen zihniyet, şimdi de 'Kanal İstanbul en büyük felaket' kampanyası yürütüyor. Aynı zihniyet. Değişen bir şey yok. Üstelik Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda inanın en küçük bir bilgileri de yok. Ne açıkladıkları rakam doğru ne gösterdikleri yerler doğru ne de buranın geçmişte yaşadıkları."

Bu kapsamda boğazlarda yaşanan kazaları anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul Boğazı, yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği, günde 500 bin kişinin iki yaka arasında taşındığı, üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının sürekli arttığı bir yere dönüştü. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek, hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir. Üstelik bu proje bir anda ortaya çıkmış da değildir. Bu kanal, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize sunduğumuz, taahhüt ettiğimiz bir projedir."

Projenin jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalarının, dalga ve deprem analizleri, trafik etütleri, proje hazırlığı, altyapı deplase ihtiyaçları, çevresel etki çalışmaları gibi aşamalarının bu süreç içerisinde tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, "İşte bunlar, Marmaray için de aynı şekilde bu kampanyaları yapmadılar mı? Bakın o günden bu güne Marmaray'dan geçen yolcu sayısı ne oldu biliyor musunuz, 440 milyon. Her şey açık, net bu kadar ortada." dedi.

Bu çalışmalarda, 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 34 ayrı bilim dalına sahip 200'ün üzerinde bilim insanının görev aldığını dile getiren Erdoğan, "İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan Kanal İstanbul bünyesinde 2 liman, 1 yat limanı, 1 lojistik merkezi, 7 köprü, 2 demir yolu hattı, 2 hafif raylı sistem hattı ve 500 bin kişilik konut alanları burada yer alacak. Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır." diye konuştu.

"Demir yollarımızda 2019 yılında 245 milyona yakın yolcu taşıdık"

Demir yolu alanında Türkiye'yi daha önce örneği olmayan yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla donatıp mevcut hatları modernize ettikleri bilgisini de veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir yüksek hızlı tren hatları halihazırda hizmet veriyor.

Ankara-Eskişehir-İstanbul ile Ankara-Konya-İstanbul güzergahlarında bugüne kadar toplamda 53 milyonu aşkın vatandaşımız seyahat etti. Tüm demir yollarımızda 2019 yılında 245 milyona yakın yolcu taşıdık. Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı ülke konumundayız. Halen Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında toplam 1889 kilometre uzunluğunda yüksek hızlı tren hattı yapımında sona yaklaşıyoruz. Ankara-Sivas hattının Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni kısmında mart ayı sonunda test sürüşlerine başlıyoruz."

Erdoğan, yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı tren hatlarını da inşa ettiklerine işaret ederek "Bursa-Bilecik, Konya-Karaman, Niğde-Mersin, Adana-Osmaniye-Gaziantep-Çerkezköy-Kapıkule ve Sivas-Zara olmak üzere 1626 kilometre hızlı demir yolu hattının inşası sürüyor." dedi.

Demir yolu araçlarının Türkiye'de üretilmesi amacıyla yerli sanayiyi de geliştirdiklerini anlatan Erdoğan, Sakarya'da hızlı tren ve metro araçları, Çankırı'da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara'da hızlı tren traversleri ile Erzincan'da yerli ray bağlantı malzemeleri üreten tesisler kurduklarını söyledi. Türkiye'nin dizel ve akülü olarak çalışabilen hibrit lokomotifi prototip olarak üretebilen dünyadaki 4'üncü ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bugüne kadar 150 adet yeni nesil milli yük vagonunu hizmete verdik. Bu yılın ilk yarısından başlayarak 100 adet daha yerli milli yük vagonu üretiyoruz. 2017'de açtığımız Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda, bugüne kadar 326 bin ton yük taşındı. Geçtiğimiz kasım ayında Çin'den gelen ilk tren, Marmaray bağlantısını kullanarak 18 günde Çekya'nın başkenti Prag'a ulaştı. Bu hatta yük taşımacılığının yanına yolcu taşımacılığını da ekleyerek bağları daha da kuvvetlendiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanlarının sayısını 30 ilaveyle 56'ya, yolcu kapasitesini de 317 milyona çıkardıklarını vurgulayarak "Türkiye'nin zafer anıtı İstanbul Havalimanı birinci fazını 2019 yılında tümüyle hizmete açtık. Havalimanımız 2019'da, iç hatta 12,5 milyona yakın, dış hatta ise 39,5 milyona yakın olmak üzere toplamda 51 milyonu aşkın yolcu trafiğine ulaştı. İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını da Haziran ayında hizmete açmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş ve Balıkesir havalimanlarının yeni terminal binalarının yapımını tamamladıkları bilgisini de veren Erdoğan, denize inşa edilmiş havalimanı olarak dünyada benzerine az rastlanan Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra şimdi de Rize-Artvin Havalimanı'nı yapacaklarını anlattı. Erdoğan, Gümüşhane-Bayburt, Yozgat ve Tokat havalimanlarının yapımlarının da sürdüğünü belirterek "Yurt dışı uçuş noktalarımızın sayısını 60'dan 2019 yılı sonu itibarıyla 326'ya, büyük gövdeli uçak sayımızı 162'den 540'a, sektörün cirosunu ise 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselttik." dedi.

"Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak"

Türkiye'nin uydu haberleşme kapasitesini özellikle artırmaya ve yörünge haklarını korumaya yönelik yeni uydu projeleri "TÜRKSAT 5A ve 5B" uydularının üretimine başladıklarını da ifade eden Erdoğan, "TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz. İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da bu yıl tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız. Bu proje ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak." diye konuştu.

Erdoğan, vatandaşların Dijital Türkiye Platformu üzerinden her geçen gün daha fazla sayıda hizmete "tek tıkla" ulaştırıldığını belirterek bugün 45 milyon kullanıcının 641 kurumun sunduğu 5 bin 181 kamu hizmetine e-Devlet sayesinde hızlı ve güvenli erişim sağladığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl 1015 adet kamu hizmetinin daha dijital ortama taşındığını kaydeden Erdoğan, "Yerel yönetim hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin Dijital Türkiye Platformu'na entegre edilmesi çalışmalarına devam ediyoruz.

Dijital ortamda sunulan hizmetleri kamu kurumundan almayı tercih eden vatandaşlarımız için de 'Tek Durak Hizmet Noktaları' illerimizde faaliyete geçecektir." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA