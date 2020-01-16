Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (6)

16.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı'na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, istihdam ile sosyal ve ekonomik desteklere ilişkin bilgiler verdi.

Son 17 yılda ekonomide, turizmde, sağlıkta ve savunmada olduğu gibi tarım, orman ve hayvancılıkta da ülkeyi ilklerle tanıştırdıklarını ifade eden Erdoğan, tarım ve orman sektörünün 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 3,6 büyüyüp diğer sektörlerin önüne geçtiğini vurguladı.

Çiftçilere toplamda 138 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Ziraat Bankası, geri ödemede sıkıntı yaşayan çiftçilerimiz için borçları uygun şartlarda 5 yıla kadar vadelendiriyor. Tarımsal ürün ihracatımızı 3,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. Dünyanın 195 farklı ülkesine 1690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Tarımda dış ticaret fazlamız 4,8 milyar dolar gibi ciddi bir rakama ulaştı. Topraksız tarım yapılan teknolojik sera sayımız 2019 sonu itibarıyla 1532'yi buldu. Stratejik bir ürün olan tohum üretimimiz 145 bin tondan 1 milyon tonu geçti. Bugün artık tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz."

"2019'da 280 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımın yanında ormanları da asla ihmal etmediklerini, dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'de orman varlığının 1,8 milyon hektar artırıldığına işaret etti.

Bu sayede erozyonla kaybedilen toprak miktarının yıllık 500 milyon tondan 154 milyon tona kadar düşürüldüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet döneminin tamamındaki ağaçlandırmanın 1,5 katını 17 yılda gerçekleştirdik. Sadece 2019'da 280 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Yeni bir adım daha atarak, 11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan ettik. 'Geleceğe Nefes Kampanyası'na destek veren 1,2 milyon vatandaşımızla birlikte 13,8 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 2020 yılı sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız. Barajlarımızın sayısını 276'dan 861'e, hidroelektrik santrallerimizin sayısını 105'ten 681'e, içmesuyu tesislerimizin sayısını 84'ten 331'e çıkardık. Bitkisel üretimimizi önümüzdeki yıl yüzde 5 artırarak 123 milyon tona yükseltiyoruz. Sertifikalı tohum üretimimizi yine yüzde 5 artırarak 1,2 milyon tona, tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü 1,4 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz."

Erdoğan, son 17 yılda hayvancılık desteklerinin 60 kat artışla 33 milyar lirayı bulduğuna işaret ederek, şu hedefleri dile getirdi:

"Bu yıl 6,6 milyar lira hayvancılık desteği vereceğiz. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek sağlıyoruz. Bu yıl et ithalatını daha da azaltacak ve 2022'de tamamen sıfırlayacağız. Küçükbaş hayvan varlığını artırarak, 56 milyon rakamını yakalamak istiyoruz. Ülkemizin tavukçuluk üretimini garanti altına alacak bir sistemle, yılda 220 bin yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak yılda 30 milyon tavuk üretilebilecek. Kırsal Kalkınma Destekleme Programı kapsamında toplam 4,1 milyar lira destek verecek ve 16 bin ilave istihdam sağlayacağız."

"Aktif İşgücü Programları'yla 261 bin kadına ulaşacağız"

Sosyal yardımları, devlet geleneği ve medeniyetin en önemli değeri olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 339 milyar lira sosyal yardım yaptıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece geçen yıl 55 milyar lira sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdiklerini, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Raporu'na göre Türkiye'nin 2019 itibarıyla "çok yüksek insani gelişme" kategorisindeki ülkeler arasına girdiğini söyledi.

Aile Sosyal Destek Programı kapsamda 2,1 milyon hanedeki 4,7 milyon vatandaşa ulaşıldığına dikkati çeken Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Vefa Projesi'yle 21 bin yaşlı vatandaşımızın günlük bakımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kadının, şiddete maruz kalma dahil, her alanda korunarak güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Aktif İşgücü Programları kapsamındaki kurs ve programlarla bu yıl en az 261 bin kadınımıza ulaşacağız. Koruyucu aile modeli ile 6 bine yakın aile yanında 7 binin üzerinde çocuğumuzu sıcak aile ortamına kavuşturduk. Sokakta işçi olarak çocukların çalıştırılmasıyla mücadele ettik ve 18 bin 516 çocuğumuza ulaştık. Engellilere yönelik gündüz yaşam merkezi sayımızı 7'den 69'a çıkardık. Geçtiğimiz yıl yapılan 2 bin 845 kişilik atamalarla birlikte toplam 26 bin 684 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladık."

"38,5 milyar lira tutarında istihdam desteği sağladık"

Bu yılın ilk yarısında 600 kişinin daha istihdamının sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı. Devlet korumasında yetişen gençlerimizden 2002'den bugüne kadar, kamuya yerleştirdiklerimizin sayısı 29 bini buldu. Geçtiğimiz hafta her eğitim seviyesinden 1304 engelli vatandaşımız ile 1561 devlet korumasında yetişen gencimizin daha atamasını gerçekleştirdik. Çalışma hayatımızda da önemli iyileşmeler sağladık. 2005'te 21,7 milyon olan iş gücümüz bugün 33 milyonu aşmış durumda. Türkiye, OECD ülkeleri arasında son 12 yılda işgücüne katılım oranı en fazla artan ülkedir. 2002'de 24 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmişken, 2019 yılında bu rakam 1 milyon 325 bine ulaştı. Geçtiğimiz yıl özellikle genç, kadın ve engelli kardeşlerimiz için İŞKUR kanalıyla yapılan kurs ve eğitim programlarından toplam 568 bin kişi faydalandı. 2020'nin ilk yarısında 125 bin vatandaşımızın daha İŞKUR'un kurs ve programlarından yararlanmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında 1,6 milyon iş yerimize ve 11 milyon sigortalımıza toplam 38,5 milyar lira tutarında istihdam desteği sağladık."

Erdoğan, işverenlerimizin yükünü hafifletmek için 2016'dan beri uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl da sürdüreceğini anımsatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresini 2019'da 18 aya çıkardık. İmalat ve bilişim sektöründe çalışanlara kişi başı 2 bin 558 lira, diğer sektörlerde çalışanlara 959 lira prim desteği sağladık. Yeni Ekonomi Programına göre önümüzdeki üç yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz. Asgari ücreti, 2002'den bu yana reel olarak yüzde 154, nominal olarak 10 kat artırdık. Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürdürebilecek seviyelere çıkarttık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık. Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden emeklilerin aylıklarındaki kesinti oranını önce düşürdük, sonra da tamamen kaldırdık."

(Sürecek)

Kaynak: AA