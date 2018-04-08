Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 Seçimleri Kazanımların Devamı İçin Milat Olacak" (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elde edilen kazanımların devamı için 2019 seçimlerinin milat olacağını belirterek, "Türkiye'nin 2019 sınavından da alnının akıyla çıkmaktan başka şansı yoktur. Türkiye 2019'dan alacağı kuvvet, cesaret ve özgüvenle 2023, 2053 ve 2071'e yürüyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt İl Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, il kongresi vesilesiyle bir kez daha evliyalar, alimler ve arifler şehri Siirt'te olmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti. Bugün 3 yıllık bir ayrılığı vuslata dönüştürdüklerini ifade eden Erdoğan, "Bugün 3 senedir yüreğimizi yakan hasrete son veriyoruz. Rabbim gönül dostluğumuzu, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Siirt'e ayak bastığımız andan itibaren bizi bağrına basan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dışarıda on binlere hitap ettik ve heyecanı bugün çok farklı gördük. Siirt'in eniştesi olmanın gururunu hep yaşadım, daima yüreğimde hissettim. Bu aziz toprakların evladı olmaktan ve özellikle Mecliste Siirt'i temsil etmekten hep iftihar ettim. Bu yola milletvekili olarak başladık, başbakan olduk ve cumhurbaşkanı olduk. İnşallah son nefesi verene kadar bu gururu yaşayacağız. Ne zaman başımız dara düşse, birileri önümüze engel çıkarsa, hamdolsun Siirtliler bize sahip çıktı. Sizler AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek verdiniz. Buradan yola çıktık. İlk oylamada Siirt'te yüzde 85 ile bu kardeşinizi parlamentoya gönderdiniz. Sizler en kritik zamandaki dayanışmanızla ülkenizin önünde yepyeni yollar açtınız" dedi.

"2019 milat olacak"

Halk oylamasında Siirt'ten çok daha farklı sonuçlar beklediklerini ancak bunun olmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar Tillo, Şirvan, Pervari ve Baykan'da beklediğimiz neticeler çıksa da maalesef il genelinde evet oyları yüzde 48'de kaldı. Bu bizi üzdü. Özellikle Tillo ve Şirvan Türkiye'de en çok evet oyu veren ilk 100 ilçemiz arasına girdi. Ben buradan ahde vefaları için teşekkürü borç biliyorum. Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var. Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkemizi geleceğe taşıyacak kadrolar belirlenecek. Elde ettiğimiz kazanımların devamı için 2019 adeta milat olacak. Türkiye'nin 2019 sınavından da alnının akıyla çıkmaktan başka şansı yoktur. Türkiye 2019'dan alacağı kuvvet, cesaret ve özgüvenle 2023, 2053 ve 2071'e yürüyecektir" diye konuştu.

Bu zorlu yolculukta Siirtlilere çok önemli görevlerin düştüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"2019 seçimlerinde Siirt'ten bu şehrin tarihine, şanına yaraşır bir tablo bekliyoruz. Tillo ve Şirvan gibi diğer bütün ilçelerimizin de 2019'da sandıkları patlatmasını arzu ediyoruz. İnşallah dur durak bilmeden çalışacak, Siirt'i yeniden milli iradenin kutup yıldızı yapacağız. Ben bugün salondaki dava arkadaşlarımdan, özellikle Siirtli kardeşlerimden bir söz almak istiyorum. 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız. İnşallah bizleri mahcup etmeyeceksiniz."

"Tıp fakültesi kuracağız"

YÖK'ten karar çıktığını ve Siirt Üniversitesine tıp fakültesi kuracaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık tıp konusunu Siirt'te halledeceğiz. Öyleyse daha çok çalışacağız ve bunu bilmeyenlere de anlatacağız. Çünkü birçok gencin Siirt'te nelerin yapıldığından haberi yok. Bu üniversiteyi buraya kim kurdu? Biz geldiğimizde Siirt'te üniversite yoktu. Üniversiteyi biz kurduk. Çünkü Siirt'in gençlerinin Türkiye'nin bir başka ucuna gitmesine gönlümüz razı değildi. Dedik ki buraya üniversiteyi getirelim ve burada üniversiteyi kurduk. Allah nazardan, kem gözlerden saklasın. Rabbim bu coşkuyu ve heyecanı daim eylesin" ifadelerini kullandı. - SİİRT