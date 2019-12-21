Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

21.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:18

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında, tarihlerinin doğrusuyla, yanlışıyla, eksiğiyle, fazlasıyla, sevinciyle ve üzüntüsüyle kendilerine ait olduğunu kaydetti.

Geçmişle yüzleşmenin toplumu küçültmeyeceğini, tam tersine büyüteceğini anlatan Erdoğan, "Bilhassa hakikatlere ulaşma şansımızın oldukça yüksek bulunduğu yakın tarihimizle ilgili bu yaklaşıma, daha çok ihtiyacımız var. Mesela tek parti CHP'sine ait bir dönemde objektif bir şekilde tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Elbette bunu öncelikle yapması gereken ana muhalefet partisi CHP'nin bizatihi kendisidir." diye konuştu.

Yakın tarihle ilgili en fazla CHP'nin konuşması gerekirken bu tartışmalar gündeme geldiğinde hemen derin bir sessizliğe büründüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede, CHP kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. Dersimli olan zat da bunu açıkça ortaya koyamamıştır. İşte bu partinin başındaki zat, her fırsatta Dersimli olduğunu ve Dersimli olmaktan gurur duyduğunu söylüyor. Ancak Dersim olaylarıyla ilgili bizim yaklaşık 10 sene önce gösterdiğimiz hassasiyet ve vicdani bir tavrın onda birini dahi sergileyemiyor. Biz CHP'nin kurumsal anlamda Dersim konusunda ne düşündüğünü, nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu halen bilmiyoruz. Sadece Dersim'de değil az önce ifade ettiğim diğer konularda da CHP'nin kurumsal anlamda ne düşündüğünü kimse bilmiyor."

Erdoğan, CHP'nin bir an önce milletin karşısına çıkıp ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerektiğini dile getirerek, "Türkiye'nin geleceği için milletimizin kalbinde kabuk bağlayan yaraların tekrar tekrar kanatılmaması için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz belli art niyetli çevrelerin sosyal mühendislik projelerinden kendini kurtaramayacaktır. Şimdiye kadar toplumsal kucaklaşmayı perçinleyici birçok adıma imza atan bir parti olarak, muhakkak bu konunun da takipçisi olacağız. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız. Böylece sadece ülkemizin sancılı bir dönemine ayna tutmakla kalmayacak aynı zamanda üstat Necip Fazıl'ın uğrunda bedel ödediği emanetine de sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan edebiyat, sanat ve bilim erbabını tebrik etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA