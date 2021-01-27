Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mecliste düzenlenen grup toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mecliste düzenlenen grup toplantısına katıldı. (7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız"
Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı