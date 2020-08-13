Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 Kasım'dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da... 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19.

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı. (10) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asla kindar değiliz, kimseye husumet beslemiyoruz ama 2002 Kasım'dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız." Kaynak: AA