Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 Kasım'dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 Kasım'dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da...

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19.

13.08.2020 19:34 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:46

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asla kindar değiliz, kimseye husumet beslemiyoruz ama 2002 Kasım'dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2002 Kasım'dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da...

Kaynak: AA

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