Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2019'da 180,8 milyar dolara...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.
21.07.2020 17:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (18)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2019'da 5 katına çıkararak 180,8 milyar dolara ulaştırdık."
Kaynak: AA