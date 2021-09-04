Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan