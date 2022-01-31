Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz...

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz...

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Haber

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