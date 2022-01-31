Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz...

AA, Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haber

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