21.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu çiftçimize dağıtırız?' diye koşturup duruyorduk. Şimdi neredeyiz? Tohum ihracatımızı 11 kat artırarak 102 bin tona, ihracat rakamımızı ise 152 milyon dolara yükselttik."

Kaynak: AA