Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Ankara'da açılışı yapılan eğitim öğretim tesislerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, okulların kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Eğitim-öğretim tesisleri arasında güzel sanatlar lisesinden halk eğitim merkezine kadar her türlü kurumun mevcut olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu okullarımızın bir kısmı yeni ihtiyaçlara göre sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı ömrünü tamamladığı için yıkılarak yeniden yapılmıştır. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen toplam bin 116 derslikli 88 okulumuzu yıkarak yerlerine 2 bin 593 derslikli yeni okullar yaptık. Bugünkü hizmete aldığımız, 7 bin 541 yeni derslikle Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700 ulaştırmış bulunuyoruz. Açılışını yaptığımız yatırımlarla birlikte 184 okulumuz daha tekli eğitime geçecektir. Böylece şehrimizde tekli eğitim-öğretim yapan okulların oranı yüzde 95'e yükselecektir. Yatırım süreçleri devam eden okullarımızla bu oran inşallah yüzde 100'e çıkacaktır" dedi.

'20 BİN ÖĞRETMENİMİZİN ATAMASINI YAPACAĞIZ'Son 18 yılda hazırlanan bütçelerde aslan payını eğitim-öğretime ayırdıklarını anımsatan Erdoğan, "2002 yılında Milli Eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lira iken 2021 yılında 147 milyar liraya yükseldi. Yüksek öğrenimi dahil ettiğimizde eğitim-öğretim bütçemiz 211 milyar lirayı aşıyor. Okul sayımız 50 bin 877 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını da 340 binden 600 bine taşıdık" diye konuştu. Kadro tahsislerinde de en büyük payı öğretmenlere ayırdıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu vesile ile öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni yapacağımız 20 bin öğretmen atamasının şimdiden eğitim öğretim camiamıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.'TEK TİPÇİ ZİHNİYETİN RENKLERİ HAKİMDİ'Erdoğan, eğitimde sadece altyapıyı değil bakış açısını da değiştirdiklerini belirterek, "Bizden önce maalesef Türk eğitim-öğretim sistemi öğrencilerin yeteneklerini keşfetmekten ziyade, öğrencileri formatlamak üzerine kuruluydu. Kılık kıyafetten müfredata kadar hemen her alanda vesayetçi, tek tipçi zihniyetin renkleri hakimdi. Yeni öğretmenlerimizle kadrolarımız yenilerken, eğitim-öğretim sistemimizi de bu jakoben bakış açısının tasallutundan kurtarmaya çalıştık. 8 yıllık kesintisiz eğitim-öğretim dayatmasına son vererek 4+4+4 ile zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık" dedi.'BİRÇOK ÜLKE ÖRNEK ALIYOR ' Türkiye 'nin son 18 yılda eğitim-öğretim altyapısını dünyada en hızlı geliştiren ülkelerin başında geldiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: "Daha önce biz başka ülkelerin şartlarına gıpta ile bakarken şimdi birçok ülke bizim eğitim-öğretim imkanlarını örnek alıyor. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de ihtiyaçlar, talepler, beklenti ve yönelimler zamanla değişiyor. 20 yıl öncesinin Türkiye'si nasıl bugünden farklıysa 20 yıl sonrasının Türkiye'si de bugünden farklı olacak. Zamana karşı durmak ve değişime direnmek yel değirmenlerine meydan okumaktan farksızdır. Buraya nereden hangi şartlardan geldiğimizi elbette unutmayacağız. Anne babalarımızın ne tür bedeller ödediğini aklımızdan çıkarmayacağız. Nereden geldiğimizi bilmek, bize sunulan imkanların kıymetini takdir etme bakımından önemlidir. Hedeflerimiz açısında yeterli değildir. Geçmişten ders alarak kararlı adımlarla geleceğe yürümemiz gerekiyor."'180 MİLYONA YAKIN CANLI DERS YAPILDI'Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022 başında koronavirüsün sona ereceği müjdesi verdiğini anımsatan Erdoğan, "İnşallah dedikleri gibi olur. Biz buna da hazırlığımızı yapmamız lazım. Ama rehavete kapılamayız. Şuanda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye. Dün itibariyle hamdolsun 7,5 milyonu bulduk. Bu süreci kararlı, ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok, yeni yeni takviyeler yine alıyoruz. Herhangi bir rehavet çökerse, Allah göstermesin altından kalkamayız. Bedelini de ödeyemeyiz" dedi.Sağlık gibi eğitim-öğretime yaptıkları yatırımın meyvelerini de toplama imkanı bulduklarını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: "Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim-öğretim faaliyetlerini ülke çapında sıkıntısız sürdürebilen birkaç devletten biriyiz. 657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Yine bu dönemde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük. 13 ayrı stüdyoda sayısını binin üzerindeki öğretmenimizle yaptığımız çekimlerle 10 binden fazla televizyon ders içeriği oluşturduk. 12 bin 500 saat yayın yaptık. Uzaktan eğitimde çocuklarımızın kendi öğretmenleriyle aynı sınıftaymış gibi ders yapabilmesi için EBA Canlı Dersleri devreye aldık. Canlı sınıf uygulamamızda günlük 3 milyon canlı ders kapasitesini yakaladık. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020 tarihinden bu güne kadar, 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır. Bu platform 2020 yılında dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olmuştur."

Hiçbir şeyin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını kaydeden Erdoğan, vaka ve hasta sayısının azalmasına bağlı olarak kademeli olarak yüz yüze eğitimi başlatacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Ankara'nın çeşitli ilçelerinde yapımı tamamlanan eğitim kurumlarına canlı bağlanarak açılışları gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ