Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır."
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu.