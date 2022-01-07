Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır."

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu.