Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır."

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat...

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