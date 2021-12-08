Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz

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AA - Son Dakika Haberleri

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