Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor Terörün yakıp yıktığı Kurşunlu Cami'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Diyarbakır'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor

Terörün yakıp yıktığı Kurşunlu Cami'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılacak

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Diyarbakır'da. Terör örgütünün yakıp yıktığı Kurşunlu Cami'sinde Cuma namazı kılması beklenen Erdoğan için hummalı temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019'da ziyaret etmişti, Erdoğan, 9 Temmuz Cuma günü yarın, 2.5 yıllık aranın ardından Diyarbakır'a gelerek vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kurşunlu Camide Cuma namazı kılacak

Günü birlik gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Sur olayları zamanında terör örgütü PKK tarafından yakılıp yıkılan Fatih Paşa (Kurşunlu) Cami'de cuma namazını Diyarbakırlı vatandaşlarla birlikte kılacak. Erdoğan'ın gelmesine bir gün kala cami çevresinde Sur İlçe Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı.

Annelere ziyaret

HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır Annelerini ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra toplu açılış töreninde halka hitap edeceği bekleniyor.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mario Balotelli Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 00:44:32. #1.16#

title