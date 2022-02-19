Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz"

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla vatandaşlara seslenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz"

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla vatandaşlara seslenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cumartesi, Çanakkale, Güncel, Haberler

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