Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla vatandaşlara seslenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz"
ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla vatandaşlara seslenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz"