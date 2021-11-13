Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( 1915 Çanakkale Köprüsü ) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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