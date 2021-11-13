Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( 1915 Çanakkale Köprüsü ) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete...

 Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır

Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title