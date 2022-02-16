Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz"

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz

AA / Mesut Tankulu - Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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