Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de...

AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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