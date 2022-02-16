Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de...
AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu) Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel