Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde hizmete açacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapseki ilçesinde düzenlenen 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.

Gelecek yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde köprüyü ve Malkara'ya kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolu hizmete açacaklarını bildiren Erdoğan, "Yatırım tutarı 2,5 milyar avro olan inşasına 2017 yılında başlanan bu otoyol ve köprü projesini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği, hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecek." dedi.

Marmara Bölgesini çepeçevre kuşatan otoyol projesinin bu önemli ayağını başarıyla tamamlamak üzere olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu büyük projeyle İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkıp Avrupa yakasından devam ettiğinizde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacaktır. İstanbul'dan havalimanından yola çıkıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Anadolu istikametine devam ettiğinizde de Osmangazi Köprüsü, Bursa, Susurluk hattıyla yine Savaştepe'ye ve İzmir'e ulaşılabilecektir.

Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu'nun 398 kilometre olarak planladığımız Kınalı-Akyazı bölümünü, Nakkaş-Başakşehir kesimi ilavesiyle 443 kilometreye çıkarmıştık. Bu kesimin tamamını, çoğunluğunu da salgın döneminde olmak üzere hizmete açtık. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük sanayi ve ticaret hacmine sahip bölgelerini kuşatan Marmara otoyol ringi 2023 hedeflerimizin kritik projeleri arasında yer almaktadır.

Artık inşasında sona geldiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu projenin hem en zor hem en prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz. Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne işaret eden 2023 metre uzunluğuyla anlamlı mesajlara da sahiptir."

"Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşım viyadükleriyle uzunluğu 4,6 kilometreyi bulan köprünün Mayıs 2019'da suyla buluşturulan "kule kesonu" temellerinin deniz seviyesinin 45 ile 37 metre derinliğinde yer aldığını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670'i mühendis, 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinası çalışmış, 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale, tasarımı, mühendisliği, inşası ve ülkeye kazandırdığı teknik birikimiyle gerçekten önemli bir eserdir.

Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda, dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'nin ihtiyacı olan ulaşım altyapısının bu hayati bölümünün tamamlanmasıyla artık geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor."

Avrupa ile Asya ve Afrika kıtalarını birleştiren küresel ulaşım projesinin bu önemli ayağının hizmete girmesiyle ticaret ve turizmin yanı sıra insani ilişkilerin de hızlanacağına, kolaylaşacağına, artacağına dikkati çeken Erdoğan, "Ülkemizin bu otoyoldan ve köprüden geçerek seri bir şekilde menzillerine yol alacak araçların işletme, yakıt ve vakit maliyetlerinden elde edeceği büyük kazancı söylemeye bile gerek duymuyorum. Dünyanın, tarihinin en ciddi lojistik krizlerinden birini yaşadığı dönemde böyle bir projeyi hayata geçirmemiz çok daha kritik ve önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık üç kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının Türkiye'den ve boğazlardan geçmeye başladığı bir döneme girildiğine işaret ederek, bu anlayışla otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle karayollarının standartlarının yükseltildiğini, yenilenen, hızlı tren hatlarıyla, tüneller ve köprülerle güçlendirilen demir yollarının modernize edildiğini vurguladı.

Dünyanın en büyük yolcu ve yük merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanıyla havayollarını yaygınlaştırıp, geliştirdiklerini aktaran Erdoğan, yat, konteynır, ihracat ve petrol ticareti limanlarıyla deniz yollarının kapasitesinin artırıldığını ifade etti.

"Kanal İstanbul ile devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz. Özellikle sevgili milletime, vatandaşlarıma sesleniyorum; ikide bir ana muhalefetin, muhalefetin özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak, 'sakın ha Kanal İstanbul'a girmeyin. Kanal İstanbul'a girenler şunu bilsinler ki kesinlikle paralarını alamazlar.' Sevgili milletim, devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin bir defa 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Dolayısıyla dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak 'sakın ha buna girmeyin, girerseniz paranızı filan alamazsınız' gibi bir yaklaşıma girmeleri bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını ve bu ülkeye de ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir. Eğer bir şeyi görmek istiyorsak aziz milletim, şu anda başkanlığını elinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar bunlara bakın. Su konusunda verdikleri sözler, ucuz su, elektrikte verdikleri sözler hangisini tuttular? Altyapıyla ilgili ne yaptılar? Hiçbir şey yok."

"Engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası süren hızlı tren hatlarını da tamamlayarak bu alanlarda da Türkiye'ye sınıf atlattıklarını ve atlatacaklarını belirterek, "Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımda, enerjide, teknolojide ne kadar büyük mesafe kat edersek hedeflerimize o kadar hızlı ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de 19 yıldır gece-gündüz demeden bu alanlara yatırım yapıyoruz. Sağlık alanındaki yatırımlarımızın karşılığını nasıl salgın döneminde aldıysak, savunma sanayindeki yatırımlarımızın meyvelerini nasıl terörle mücadelede topladıysak inşallah ulaşımdaki yatırımlarımızın karşılığını da artan yatırımla, üretimle, ihracatla, istihdamla göreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Her ne kadar birileri Türkiye söz konusu olduğunda uluslararası ticaretin kurallarını değiştiriyor, çifte standartta sınır tanımıyor olsa da biz 'zor oyunu bozar' diyerek, tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz vakit kaybedeceğiz, belki biraz fazla enerji sarf edeceğiz, belki biraz canımız sıkılacak ama emin olun mutlaka hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren, Çanakkale Boğazı'ndaki ilk, boğazlardaki 4. köprü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkeye, millete ve tüm dünyaya şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, köprünün planlanmasında ve inşasında emeği geçen herkesi tebrik etti. Erdoğan, böyle daha nice dev eseri ülkeye kazandırma ve tamamlanışını görme temennisinde bulundu.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelişinde köprü ve otoyol bağlantılarını havadan inceledi.

Köprü alanına gelişinde il protokolü ve askeri manga tarafından karşılanan Erdoğan, şantiye alanında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Törenin sonunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda yapıldı. Erdoğan, köprünün son tabliye vidasını sıktı.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismalioğlu, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan da hazır bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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