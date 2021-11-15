Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır.

ÇANAKKALE (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( 1915 Çanakkale Köprüsü ) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız"

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeseli galası için gittiği Çanakkale'de gençler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle söyleşiye damga vuran sözler: En kıdemli lider benim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle söyleşiye damga vuran sözler: En kıdemli lider benim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Çanakkale türküsünü söyledi

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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