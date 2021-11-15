ÇANAKKALE (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( 1915 Çanakkale Köprüsü ) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız"

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeseli galası için gittiği Çanakkale'de gençler ile bir araya geldi.