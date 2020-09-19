Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
19.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız."

Kaynak: AA

AA Editörü - Zeynep Rakipoğlu
Zeynep Rakipoğlu
AA Editörü

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