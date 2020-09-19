Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız." Kaynak: AA