Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart 2022'de Açacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini duyurarak, "Bitiş tarihi, sözleşmeye göre, 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık. 18 ay erken bitirerek, inşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız" dedi.

Çanakkale'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla '1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Kule Kazık Çakım' töreni gerçekleştirildi. Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce mevkisinde düzenlenen törende bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda Çanakkaleli de yer aldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin şehir merkezinin tamamen kontrol altına alındığının müjdesini yineleyerek, şunları söyledi:

"Dün, Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik. Bugün, sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istikbal ve istiklalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale'nin büyüklüğü ile sınır ötesi operasyonu karşılaştırılamaz; ama bu, aynı ruhtur. Karşımızda imansızlar vardı; ama bizim Mehmetçiklerimiz imanıyla yürüdü. Şehadete yürüdüler ve şunu da biliyorlardı. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz'. Birkaç gündür şunu söylüyorum. Artık Afrin için zafer yakın, diyorum. Bu sabah Mehmetçik'imiz Özgür Suriye Ordusu ile Afrin'e girdi. Terör örgütünün paçavraları indirildi. Türk bayrağı ile Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı direklere çekildi. O tünellerden çıkan silahları gördünüz, değil mi? Ne oldu, işe yaradı mı? 15 Temmuz'da işe yaradı mı? Şimdi de terör örgütüne asla kaptırmayacağız. Sınırlarımızda atışlar oldu; ama netice alamadılar. Milletimiz bir asır sonra yeniden sinesinde taşıdığı imanın büyüklüğünü göstermiştir."

'AFRİN'DE 3 BİN 603 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yaparak, Çanakkale'nin, Türkiye'nin küllerinden yeniden doğduğu yer olduğunu söyledi. Çanakkale'nin, Osmanlı'nın içinden yeni bir filizin boy vermesine vesile olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz buraya nereden geldik, biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekarelik bir devletti Osmanlı; küçüldü, küçüldü ve 780 bin kilometrekareye düştü. Buradan asla düşürtmeyeceğiz. Kaptırmayacağız. Yok PKK'ymış, yok paralel devletmiş, şuymuş; 'Onların inlerine gireceğiz' dedik. Kaçacak delik aradılar. Suriye'ye kaçtılar, yine kovaladık. 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi. Çanakkale, bizim için iftihar vesilesi olmanın yanında ilham kaynağıdır. Ecdadımızın burada ortaya koyduğu mücadeleden çok büyük dersler vardık. Hiç endişe etmeyin. Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. 'Çanakkale' demek yokluklar, zorluklar karşısında yılmamak demektir. 'Çanakkale' demek gördüğü onca vahşete karşı adalet ve insanlıktan vazgeçmemek demektir. Vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir. Geçmişte verilen istiklal mücadelesi kavranmadan ülkemizin yeni istiklal mücadelesi kavranamaz. Bunun için her fırsatta gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini, bu mübarek mekanları ziyaret etmesini istiyoruz. Çanakkale, bizim ilham kaynağımız. İstikamet kaynağımız."

'BU MİLLETİN ANALARI İFTİHAR EDİLECEK ANNELER'

Çanakkale şehitlerinin gözlerinin arkada kalmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Analar, ciğerparelerini kına yakarak, Çanakkale'ye gönderdiler. 'Git oğlum, git. ya gazi ol ya şehit'. Şu analara bakın. Bu milletin anaları iftihar edilecek anneler. Onlar, bu toprakların bağımsız olmasını arzuluyordu. Bu milletin güven içinde, huzur, refah barış içinde yaşamasını arzu ediyorlardı. Türkiye'nin büyük düşünmesini, büyük bir ülke olmasını, tarihine, omuzlarında taşıdığı ağır sorumluluğa yaraşır bir devlet olmasını arzu ediyorlardı. Şehitlerimizin gözleri arkada kalmadı. Çanakkale kahramanlarına vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN İLK 20 ÜLKESİ ARASINA GİRDİ'

Türkiye'nin, ekonomik açıdan 3,5 kat büyüdüğünü vurgulayan Erdoğan, "İhracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıktı. Milli gelirimizin 11 bin dolara çıkarak, Türkiye'yi dünyanın ilk 20 ülkesi arasına taşıdık. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, savunma sanayiinde 15 yıl evvelkisiyle mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş bir Türkiye var. 'Hasta adam' diyorlardı. Bize 'hasta' diyenler, şimdi hasta oldu. Daha iyi olacak. Burada, bugün dev bir yatırımın kule kazıklarını çakıyoruz. İşte bugün bir taraftan onların canlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştiriyoruz. Dedelerimiz, bütün imkansızlıklara rağmen tarihin akışını değiştiren, dünya tarihine altın harflerle nakşedilen bir destan yazmışlardı. İşte biz de 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerle tarihe damgamızı vuruyoruz. Birçok açıdan rekorların köprüsüdür" diye konuştu.

'KÖPRÜ, 18 MART 2022'DE HİZMETE GİRECEK'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün bitiş tarihinin sözleşmeye göre, 2023 yılının sonu olduğunu; ancak yatırımcı firmalarla yapılan görüşmeler sonucu sürenin düşürüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunun bitiş tarihi sözleşmeye göre, 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık. 18 ay erken bitirerek, inşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inşaatı ve çevre tanzimi tamamlanan Kilitbahir Kalesi'ni Türk turizmine kazandırıyoruz. Bir diğer projemiz ise Alçıtepe Camii'dir. 7 ayda kısa sürede bitirilen bu cami, hem bölgeyi ziyarete gelen hem Çanakkaleli kardeşlerimizin ibadet ihtiyacını karşılayacak. Kapalı alanları, eğitim alanları, abdesthanesiyle adeta külliyeyi andıran bu eserin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah bize hep birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmayı nasip etsin diyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekillerinin de katılımıyla kule kazık çakımı temelleri atıldı.

- Çanakkale