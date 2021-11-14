Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını...

AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( 1915 Çanakkale Köprüsü ) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete...

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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