Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( 1915 Çanakkale Köprüsü ) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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