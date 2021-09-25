Cumhurbaşkanı Erdoğan: '19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (1)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (1)

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz.' - Haberler
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