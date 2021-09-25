Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri