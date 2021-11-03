Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet