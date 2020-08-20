Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.
20.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik."
Kaynak: AA