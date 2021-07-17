Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-20 Temmuz'da KKTC'yi ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-20 Temmuz'da KKTC'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-20 Temmuz'da KKTC'yi ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle 19-20 Temmuz'da KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, "Kıbrıs davası" hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC'de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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