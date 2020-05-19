Cumhurbaşkanı Erdoğan 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.19'a geldiğinde İstiklal Marşını okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.19'a geldiğinde İstiklal Marşını okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için vatandaşları 19.19'da balkon ve pencerelere İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar 19.19'da balkon ve camlara çıkarak 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da vatandaşlarla birlikte saat 19.19'da İstiklal Marşını okudu.

Kaynak: İHA