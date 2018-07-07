Cumhurbaşkanı Erdoğan: 181 Bin 500 Kişinin Pasaport Tahdidi Birkaç Gün İçinde Kaldırılacak

AK Parti Grubu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "181 bin 500 kişi ile ilgili pasaport tahdidinin birkaç güne kaldırılacak." dedi.

181 BİN 500 KİŞİNİN PASAPORT TAHDİDİ KALDIRILACAK

FETO'ya mücadeleyi de kesintisiz sürdürüyoruz. Davaların büyük bölümü yıl sonuna kadar tamamlanacak. Dünyanın en sinsi terör örgütüyle mücadelenin öyle kolay olmadığını belirtmek isterim. Yargıda suçlu bulunanlar ceza alırken, masumlar beraat ediyor. FETO'yla mücadele kapsamında tutuklanan ve mahkum olanlarla ihraç edilenlerin bir kısmının eş çocuk anne ve babalarının pasaportlarına tahtit konulmuştur. Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için, bunlardan 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi, şayet mani bir hal yoksa birkaç gün içeresinde kaldırılacaktır. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız."