Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

16.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:39

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (6 SON)

"Altın işlemeciliği konusunda ülke çapında marka olan şehrimizde kurulmakta olan Kuyumcukent ile tasarım, üretim, satış ve tamir konusunda prestijli bir eser ortaya çıkacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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