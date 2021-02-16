Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (6 SON)

"Altın işlemeciliği konusunda ülke çapında marka olan şehrimizde kurulmakta olan Kuyumcukent ile tasarım, üretim, satış ve tamir konusunda prestijli bir eser ortaya çıkacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk