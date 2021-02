Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti olarak hükümete geldiklerinde öncelliklerin başına ülkenin eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan spora kadar her alanda kalkındıracak projeleri yerleştirdiklerini belirterek, "Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik" dedi.

?Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, Karakaya Baraj Gölü üzerinde mevcut köprünün yakınına 2017 yılında yapımına başlanan 517,5 metre uzunluğundaki 'Tohma Köprüsü Yapım Projesi tamamlandı. Lojistik açıdan önemli bir yere sahip köprünün açılışına; uzaktan canlı bağlantı yöntemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdür ve daire başkanları katıldı.

Törene canlı yayınla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü'nün Malatya , bölge ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Malatya Ovası'nın iki yakasını birbirine bağlayan köprünün üzerinden geçen karayolu ve demiryolu hatlarıyla bölge ulaşımının can damarlarından biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski haliyle artık ihtiyaca cevap veremeyen köprümüzün yerine, en ileri teknoloji ile inşa edilen 517 metrelik yepyeni bir köprüyü şehrimize kazandırdık. Bu köprü sayesinde artık Malatya-Hekimhan-Sivas arasındaki bölünmüş yolda, kesintisiz, konforlu, güvenli ve yüksek standartlı ulaşım sağlanabilecektir. Anadolu ve Orta Doğu'nun önemli güzergahlarından biri olan bu yolun ve köprünün bölgede ticaretin ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserin, ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden, işçisine herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.'ŞEHİRLERİMİZİN TAMAMINI KISA SÜREDE ŞANTİYEYE ÇEVİRDİK'Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kalkınma atılımının daha sonra akamete uğradığını, AK Parti iktidarının ise 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Rahmetli Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbe ile verilmiştir. Küresel düzeyde büyük bir dönüşümün yaşandığı 1980'lerde rahmetli Özal, yeni bir kalkınma atılımı başlamıştır. Bu atılımda ülkemiz siyasi ve sosyal kaos iklimine sokularak yarım bırakılmıştır. Hükümete geldiğimizde önceliklerimizin başına, ülkemizi eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, enerjiye, toplu konuttan, spora kadar her alanda kalkındıracak projeleri yerleştirdik. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Bu güçlü altyapı üzerinde hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yöneldik. Bugün Türkiye küresel düzeyde üretilen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Salgın krizi gelişmiş ülkeleri bile sarsarken, Türkiye'nin bu süreçte en az kayıpla çıkması, hatta hedef büyütmesinin gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Öyle ki G20 ülkeleri arasında 2020'ye pozitif büyümeyle kapatabileceği anlaşılan iki ülkeden biri Türkiye'dir. Bu sıkıntılı süreçte dahi, sanayi üretimimiz, tarım üretimimiz, ihracatımız, rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Alt yapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, kapasitelerimizi arttırıyor, yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Elbette ulaşımdan, sulamaya kadar, tüm alanlardaki yatırımlarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Hemen her hafta bugün olduğu gibi tamamlanan yatırımlarımızın hizmete alınması törenlerine iştirak ediyoruz. İnşası süren özellikle bu tür yatırımlarımızı yakından izliyor, aksaklıkların eksikliklerin hızla telafisi sağlıyoruz."'İKTİDARA GELİRSEK TÜM PROJELERİ DURDURACAĞIZ' DİYORLAR'Birilerinin iktidara gelirsek, 'İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız' dediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Aziz milletim! Peki, biz bunları yaparken birileri ne diyor? En yetkili isimlerin marifetiyle, milletin karşısına çıkıp, 'İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız' diyorlar. Hatırlarsanız, Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Daha sonra 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimindeki hedeflerden biri de yine büyük projelerimiz ve onları yürüten iş insanlarımızdır. Ülkemize yönelik, sinsi hesaplar içinde olan, uluslararası spekülatörlerden, terör örgütlerine kadar, her alçaklığın altından benzer gayelerin çıktığında gördük. Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep bu projelerimize saldırdı. Hem ülkenin yönetime talip olduğunu iddia etmenin, hem de bu olursa büyük projeleri durduracağını söylemenin, nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Bu zihniyet eline fırsat geçse, şu açılışını yaptığımız köprüyü, şayet inşası bitmese durduracaktı. Büyük Marmara Otoyolu ağımızın önemli bir bağlantı noktası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün inşası, hızla ilerliyor. Herhalde gözlerin oraya da dikmişlerdir. Yusufeli Barajı'nın gövde betonda bitmek üzere, orası ile ilgili bir niyetleri varsa haberler olsun. Her alanda inşası süren yüzlerce, binlerce proje olduğuna göre, işleri epeyce zor demektir. Tabii biz işi şakaya vuruyoruz. Ama maalesef karşımızda işte böylesine hastalık bu bir zihniyet var. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki geri kalmışlığının en önemli sebebi ülkenin uzunca bir dönem işte bu zihniyetin eline kalmış olmasıdır. Hamdolsun artık o günleri geride bıraktık. Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceğin kucaklamaya diken, bir Türkiye var. Salgın döneminde, sağlıkta tüm ülkeler hastane kapılarını vatandaşlarına kapatırken, biz gayet rahat bir şekilde herkese kesin kesintisiz, hizmet sunabildiysek, kurduğumuz güçlü altyapı ve sistem sayesindedir. Yine salgın döneminde, okullar kapalıyken bile ülkemizde eğitim öğretim devam edebilmişse, kurduğumuz güçlü teknolojik altyapı sayesindedir. Ticaretimiz, salgın tedbirlerine rağmen sınırlı bazı alanlar dışında, işleyişini sürdürdü ve hatta yeni açılımlara yöneldi ise kurduğumuz güçlü altyapısı sayesindedir. Bu örnekleri, aziz milletim, savunma sanayimizden, ihracatımıza kadar, teşkil etmek mümkündür. Milletimiz, kendisine güven telkin etmediği gibi, kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar onlara fırsat vermemiştir. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla, ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar, hep olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Allah'ın izniyle, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz. Bu duygularla, bir kez daha açılışını yaptığımız Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü'nün ülkemize ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum."'DÜNYANIN ÖNEMLİ TİCARİ KORİDORUNDA SÖZ SAHİBİ OLDUK'Bakan Karaismailoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden gelerek Doğu ve Güneydoğu'ya açılan yolların kesişme noktası olan Malatya'ya bu eserin kazandırılmasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti. Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi baştan başa kuşatan ulaştırma ve haberleşme projelerimizle sadece bölgemizin değil, dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik. Yaptığımız her yol, her köprü, her tünel, her havaalanı, her liman inşa edildikleri noktada halkımıza iş oluyor, AŞ oluyor, bereket getiriyor. Tohma Köprüsü gelişen ve büyüyen Malatya'mızın kalkınmasına ivme kazandıracak, bereketine bereket katacak. Ayrıca bugün Malatya'da günümüz şartlarına uygun Malatya'ya yakışan Malatya Havalimanı yeni terminal binamızın temelini atmanın mutluluğu ve gururunu yaşadık. Malatya'ya 9 bin 625 metrekare olan mevcut havalimanı terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandırıyoruz. Laf değil, eser siyaseti yapan bir hükümet olarak daha nice iftihar edeceğimiz projelere imza atacağız. Tohma Köprüsü, 104 kilometrelik 'Malatya- Hekimhan Projesi kapsamındaki 'Malatya- Elbistan Ayrımı- Yazıhan- Hekimhan- Kangal yolu üzerinde kuruludur. Tohma Köprümüz, 517,5 metre uzunluğunda, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi olan çelik kompozit ikiz kirişli bir köprüdür. İtme- Sürme Yöntemi ile yapılan köprümüzün kirişleri için tam 2 bin 700 ton çelik, 13 bin metreküp demirli beton ve 4 bin 500 ton betonarme demiri kullandık. Köprü imalatında; 146 bin metreküp yarma kazı yaptık. Bu proje ile Malatya-Hekimhan-Sivas arasında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmıştır. Tohma Köprüsü'nün yapılması ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu'nun ulaşım standardı yükselmiştir. Bu yol ve köprü ile birlikte, Malatya'nın konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım ihtiyacını sağlarken, trafik kazalarını da azaltmış oluyoruz. Kamuoyuna açıklanan, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı'ndaki hedeflere uygun olarak, canla başla çalışıyoruz. Bugün Malatya'ya yaptığımız Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü de bu amaca yönelik örnek bir eserdir. Ülkemizin imarındaki tarihi katkılarınız ve yurdun dört bir köşesinde bizlere verdiğiniz destekten dolayı, bakanlığım ve Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Projede emek veren mühendisinden işçisine kadar bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tohma Köprüsü'nün başta Malatya olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN