Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık"

08.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:39

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (3)

"Biz samimiyetle koşturdukça Rabbim de zorlukları aşmamızı kolaylaştırdı. Son 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının kat be kat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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