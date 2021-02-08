Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık"

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (3)

"Biz samimiyetle koşturdukça Rabbim de zorlukları aşmamızı kolaylaştırdı. Son 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının kat be kat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı