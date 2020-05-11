Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 -17 -18- 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma kısıtlaması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 -17 -18- 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" -"9 ilimiz için daha giriş çıkış kısıtlamasını sonlandırma kararı aldı"
11.05.2020 20:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 -17 -18- 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır"
-"9 ilimiz için daha giriş çıkış kısıtlamasını sonlandırma kararı aldı"
Kaynak: İHA