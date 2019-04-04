Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli bir vatandaşla 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde fotoğraf çektirdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Erdoğan, kendisini dışarıda bekleyen engelli bir vatandaşla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada ofisine gelmesinden bir süre sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Beylerbeyi Sarayı'na gittiği gözlendi. Beylerbeyi Sarayı'ndan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ne giderek müzeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden müze hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından müzeden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan dışarıda kendisini bekleyen engelli bir vatandaş ile sohbet etti. Vatandaş ile beraber fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Erdoğan ardından oradan ayrıldı.

Kaynak: İHA