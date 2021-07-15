Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır"

Erdoğan: "15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir"

Erdoğan: "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir."

Erdoğan: "(Rize'deki sel) Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk