Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır"

Erdoğan: "15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir"

Erdoğan: "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir."

Erdoğan: "(Rize'deki sel) Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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