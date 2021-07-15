Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye geçilmez" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bayrak inmez! Ezan dinmez!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği ve animasyon görüntülerinin yer aldığı videoda ise şunlar kaydedildi:

"Çanakkale geçilmez. Vatanı ve bağımsızlığını korumak uğruna mermilere göğüs geren Mehmetçik ölmez. Cesaretin geçilmez, 15 Temmuz'da iki kıtanın birleştiği yerde, hainlerin namlularının üzerine çıplak elleriyle yürüyen, korkusuzca birlik olan bir millet bölünmez, azmin geçilmez. Savunmadan teknolojiye, enerjiden sağlığa her alanda güçlenen, emek vererek yükselen zaferlerin ertesinde soluklanmadan çalışmak gerektiğini bilen bir millet yenilmez.

Mavi vatan geçilmez. Oruç Reis'in, Barbaros'un, Turgut Reis'in destan yazdığı engin mavi sulardaki varlığın engellenemez. Doğu Akdeniz geçilmez. Ay yıldızın ulaştığı her yeri aydınlatan, muhtaç olana uzanan şefkat ve yardım çaban geçilmez. İstikbali göklerde olan, her an yeniye ve daha iyiye doğru sarsılmaz bir kararlılıkla yürüyen Türk gençliği geçilmez. Gerçek gücün birlikten doğduğunu bilen asil Türk milleti mağlup edilemez. Sen yüzlerce yıldır bayrağına ve toprağına aşık olan bir milletin vatanı Türkiye'sin. Türkiye geçilmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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