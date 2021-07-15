Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. (2)
Erdoğan: "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk