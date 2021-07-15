Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. (2)

Erdoğan: "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır" - Haberler
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