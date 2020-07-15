Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler... -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi Kaynak: AA