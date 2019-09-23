Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ)...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
23.09.2019 01:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
Kaynak: AA