Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müzeye beraberindekilerle yürüyerek geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ettiği duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri müzeyi gezdi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katıldı - Haberler
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