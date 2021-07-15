Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni açtı
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müzeye beraberindekilerle yürüyerek geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ettiği duanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri müzeyi gezdi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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