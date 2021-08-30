Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu