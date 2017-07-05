Erdoğan'dan 15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanına Sürpriz Ziyaret
Erdoğan, 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı evinde ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı evinde ziyaret ediyor.
"ACİL TOPLANTI" VAR DİYE ÇAĞIRIP KAFASINA SIKMIŞLARDI
Cuntacılar tarafından darbe girişimi sırasında rehin alınan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, kafasından vurulmuş halde bulunmuştu. Ağır yaralı olan Aslan'ın, darbe girişimi olmadan önce "Acil toplantı var" denerek Jandarma Genel Komutanlığı'na çağrılıp rehin alındığı öğrenilmişti.