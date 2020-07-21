Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik" dedi.
21.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA