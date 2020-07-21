Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA