Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitleri Anma Töreninde Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et