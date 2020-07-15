Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(15 Temmuz'da) Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi...
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi.
15.07.2020 21:34 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:28
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi
Kaynak: AA