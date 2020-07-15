Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(15 Temmuz'da) Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi... -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi Kaynak: AA