CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 15 MİLYON DOZ AŞIYI PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına kovid-19 aşısı tatbik edilebilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. Yerli ve milli aşımız Turkovac için acil kullanım onayına başvurduk, süreç tamamlanınca insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

"15 MİLYON DOZ AŞIYI PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ"

"AFRİKA KITASININ GÜVENLİK KONSEYİ'NDE SÖZ VE KARAR HAKKININ OLMAMASI ÇOK BÜYÜK BİR ADALETSİZLİKTİR"

"AFRİKALI DOSTLARIMIZIN İSTİFADELERİNE SUNMAYA HAZIRIZ"

Açılış oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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