Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamaları yapılacağını açıkladı. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim camiasına müjde vermek istediğini belirttiği açıklamasında şöyle dedi: "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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